Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Затиснуло в купі металу: під Дніпром сталася смертельна ДТП

612 Читати матеріал російською

На в'їзді в Дніпро ВАЗ на повній швидкості "залетів" під фуру.

Від отриманих травм водій легковика помер на місці. Про це повідомляє "Інформатор".

Новини
У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину під школою: всі подробиці

Під Дніпром ВАЗ на швидкості "залетів" під фуру

Під Дніпром ВАЗ на швидкості "залетів" під фуру

інформатор

ДТП сталася 12-го серпня, неподалік від заправки OKKO, навпроти якої стояла вантажівка. ВАЗ рухався з боку Запоріжжя. Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура

Информатор

Від удару передня частина кузова перетворилася в купу заліза. Водія затиснуло в салоні. Співробітники заправки і водії проїжджаючих поряд авто намагалися витягнути чоловіка і надати йому першу допомогу, однак зробити це самостійно без допомоги спецтехніки не змогли.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура

інформатор

На місце події викликали рятувальників, бригаду швидкої допомоги і реанімобіль. Для того, щоб звільнити чоловіка, рятувальникам довелося розрізати кузов ВАЗу, однак потерпілий вже не подавав ознак життя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекриття Нового моста продовжили ще на 5 днів. Рух пішоходів і велосипедистів по Центральному мосту буде призупинено до 16-го серпня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП швидка допомога
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...