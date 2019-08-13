Затиснуло в купі металу: під Дніпром сталася смертельна ДТП

На в'їзді в Дніпро ВАЗ на повній швидкості "залетів" під фуру.

Від отриманих травм водій легковика помер на місці. Про це повідомляє "Інформатор".

Під Дніпром ВАЗ на швидкості "залетів" під фуру інформатор

ДТП сталася 12-го серпня, неподалік від заправки OKKO, навпроти якої стояла вантажівка. ВАЗ рухався з боку Запоріжжя. Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура Информатор

Від удару передня частина кузова перетворилася в купу заліза. Водія затиснуло в салоні. Співробітники заправки і водії проїжджаючих поряд авто намагалися витягнути чоловіка і надати йому першу допомогу, однак зробити це самостійно без допомоги спецтехніки не змогли.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і фура інформатор

На місце події викликали рятувальників, бригаду швидкої допомоги і реанімобіль. Для того, щоб звільнити чоловіка, рятувальникам довелося розрізати кузов ВАЗу, однак потерпілий вже не подавав ознак життя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі перекриття Нового моста продовжили ще на 5 днів. Рух пішоходів і велосипедистів по Центральному мосту буде призупинено до 16-го серпня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!