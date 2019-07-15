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Заробляв на ядерних відходах: екс-чиновник звинувачується в розкраданні 1 млн гривень в Кам'янському

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Дніпродзержинська місцева прокуратура направила до суду звинувачення щодо колишнього директора державного підприємства в розкраданні 1 млн гривень.

Чоловік звинувачується в розкраданні майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.

Заробляв на ядерних відходах: екс-чиновник звинувачується в розкраданні 1 млн гривень в Кам'янському

Цензор.НЕТ

"Колишній директор підприємства, створеного з метою обслуговування хвостосховищ радіоактивних (уранових) відходів, в 2016 році вніс до офіційних документів - акти виконаних робіт - неправдиві відомості про нібито надання підрядною організацією послуг з розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання", - сказано в ньому.

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Як з'ясували правоохоронці, фактично вказані послуги не були надані, про що обвинуваченому було достовірно відомо.

Проте, підрядній організації були перераховані бюджетні кошти в сумі майже 1 млн грн.

В ході досудового розслідування прокуратура пред'явила цивільний позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної їм шкоди, в зв'язку з чим його майно було заарештовано.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чиновників Госгеокадастра спіймали під час отримання хабара в розмірі 11 тисяч доларів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Kamenskoe чиновники розкрадання
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