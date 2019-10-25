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25 жовтня • оновлено в 13:57
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Заробляли на "штрафах": під Дніпром затримали лжекопів

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Правоохоронці затримали двох чоловіків, які видавали себе за поліцейських, в Меліоративному Дніпропетровської області.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області, один із затриманих в минулому працював в правоохоронних органах.

Під Дніпром затримали лже-копів (ілюстрація)

Під Дніпром затримали лже-копів (ілюстрація)

styknews.info

"Патрульні затримали осіб, у яких виявили саморобні спецсигнали, форму співробітників правоохоронних органів і підроблені адміністративні матеріали", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, близько 23:00 24 жовтня до патрульного екіпажу на автодорозі Е50 звернувся водій і повідомив, що біля села Знаменівка він помітив автомобіль Daewoo Lanos, на якому невідповідні номерні знаки.

Зокрема, спереду був номерний знак на синьому тлі, який передбачений для номерів службових авто правоохоронних органів, а ззаду – звичайні номери.

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Під час відпрацювання отриманої інформації поліцейські виявили автомобіль в селі Меліоративному на вул. Молодіжній.

На вимогу зупинитися водій не відреагував і прискорив рух, а під час переслідування викинув невідомий предмет з вікна.

Через якийсь час чоловік все ж зупинився і спробував втекти, проте був затриманий. Також патрульні затримали пасажира автомобіля.

Під час поверхневої перевірки парвоохранітелі виявили в автомобілі підроблені протоколи порушень правил дорожнього руху і тимчасові дозволи на керування авто, формений одяг співробітника поліції, номерні знаки, що не мали відношення до зупиненого транспортного засобу.

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Предметом, викинутим з вікна, виявився саморобний пристрій, який імітував проблискові маячки автомобілів Національної поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу і доставили затриманих громадян в Новомосковське відділення поліції. Їм загрожує відповідальність за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу.

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Під Дніпром затримали лжекопів

Під Дніпром затримали лжекопів

Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві затримали зловмисника, який намагався заволодіти грошима кандидата на пост глави однієї з райадміністрацій області, переконавши останнього в наявності "зв'язків" в Офісі президента. Свої "послуги" шахрай продавав за 150 тисяч доларів.

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Україна Дніпро
Теги
поліція шахраї
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