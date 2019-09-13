Зарізав і викинув: стали відомі подробиці вбивства в Дніпрі

У середу, 11 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка. На території приватного будинку в Дніпрі він встромив ножа в серце 29-річному хлопцю.

Злочинцеві загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Про це повідомляє Інформатор.

Правоохоронці чотири дні шукали ймовірного вбивцю. Як з'ясувалося, потерпілий зайшов на територію чужого приватного будинку. Господиня попросила свого родича вигнати його, після чого між чоловіками виник конфлікт. В ході перепалки один з них схопив ніж і вдарив ним опонента у груди. Від отриманої травми він помер на місці. Зловмисник витягнув тіло чоловіка за територію будинку і кинув його там.

У Дніпрі загинув 29-річний хлопець http://aif.md

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі загадково загинув чоловік. Його тіло виявили посеред проспекту.

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