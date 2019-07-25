Зарізали і проломили голову: під Дніпром знайшли мертвою 19-річну дівчину

Сьогодні, 25 липня, тіло 19-річної Андріани Козинець знайшли в посадці за селом Спаське Дніпропетровської області.

Дівчина пішла гуляти ввечері 23 липня і не повернулася додому. Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що в той вечір Андріану додому підвозили знайомі, але машина зламалася в полях. Дівчина вирішила добиратися додому пішки. Коли водієві вдалося завести машину, він вже не зміг знайти Андріану.

Під Дніпром знайшли мертвою 19-річну дівчину інформатор

Друзі дівчини розповіли, що в день зникнення вона активно листувалася з кимось і домовлялася про зустріч.

Родичі подавали заяву в поліцію про зникнення Андріани.

"Сьогодні вранці в поліцію надійшла заява щодо зниклої безвісти мешканки села Спаське. Згодом її вбитої знайшли в лісосмузі зі слідами насильницької смерті. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства", - повідомили в пресслужбі поліції.

Як розповів знайомий дівчини, її знайшли вбитою з проломленою головою і ножовими пораненнями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік ледь не вбив приятеля через борг

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!