Загорнули труп у килим і кинули на вулиці: у Дніпрі трапилося страшне вбивство

Молодий хлопець у Дніпрі забив до смерті чоловіка, а потім разом із товаришем загорнув тіло в килим і кинув на вулиці.

Приятелі вимкнули світло у всьому під'їзді, щоб камера відеоспостереження не зафіксувала, як вони виносять померлого. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія трапилася ввечері в суботу, 26 жовтня. Тіло 39-річного чоловіка сусіди виявили наступного дня й викликали поліцію.

Відомо, що в одній із квартир на Донецькому шосе між чоловіками виник конфлікт. Потім зловмисник надягнув боксерські рукавички й забив гостя до смерті. Цієї ж ночі вони з товаришем загорнули тіло в килим і винесли на вулицю.

ГУНП в Дніпропетровській області

Співробітники поліції заарештували двох підозрюваних у злочині. Їх доставили до відділення поліції й затримали за ст. 208 КПК. За вчинення умисного вбивства їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

ГУНП у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 27 жовтня водій маршрутного таксі насильно видворив жінку, яка відмовлялася оплачувати проїзд. Інцидент трапився на маршруті №155 біля залізничного вокзалу.

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