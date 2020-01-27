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27 січня • оновлено в 09:06
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Аліна Рашевська

Залишив рідним записку: в Кривому Розі чоловіка знайшли повішеним у гаражі. Фото 18+

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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 26 січня виявили труп 62-річного місцевого жителя.

Тіло чоловіка зі зв'язаними скотчем руками висіло в гаражі. При ньому була прощальна записка, повідомляє Перший міський.

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Тіло чоловіка знайшли в гаражному кооперативі, який знаходиться в Саксаганському районі міста. Його побачила дружина загиблого. Труп зі зв'язаними скотчем руками був підвішений до стелі.

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

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При огляді у чоловіка виявили записку, в якій він пояснив, що покінчив з собою, не витримавши тяжкої життєвої ситуації. Містянин написав, що його "життя закінчене", ймовірно, через наявність важкого інфекційного захворювання, а своїм близьким порадив звернутися в диспансер.

Увага! Фото 18+

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

У Кривому Розі знайшли труп чоловіка

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка в неадекватному стані вимагала від співробітників поліції, щоб вони її забрали. Інцидент трапився на житловому масиві 12 квартал.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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