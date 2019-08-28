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Заколов ножем: в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

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У Кривому Розі Дніпропетровської області раніше судимий місцевий житель побив і порізав ножем свого 57-річного товариша.

Конфлікт між чоловіками виник на грунті звинувачень в крадіжці. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі чоловік зарізав друга

У Кривому Розі чоловік зарізав друга

astv.ru

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Штрикнув в живіт: у Кривому Розі сталася кривава різанина

Злочин стався ввечері 26 серпня в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Між двома знайомими, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, виникла сварка. В ході конфлікту 54-річний городянин завдав смертельні поранення знайомому, після чого зник з місця злочину.

Чоловіка ще живого знайшли в будинку родичі, після чого відразу викликали швидку і поліцію. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні.

Ймовірного вбивцю затримали поліцейські. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік вбивство постраждали українці
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