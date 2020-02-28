Захищав Україну в ООС: у Дніпрі зник військовий. Фото і прикмети

У Дніпрі розшукують зниклого військовослужбовця 39-річного Євгена Сенника, який брав активну участь в зоні ООС.

Останній раз чоловік виходив на зв'язок зі своєю матір'ю 19 лютого і повідомив, що знаходиться на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгенія ніхто не бачив, пише Дніпро оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим наголо.

У Дніпрі зник військовий Дніпро оперативний

Якщо ви знаєте, де зараз знаходиться Євген, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.

У Дніпрі зник військовий Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

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