Головна Новини
28 лютого • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Захищав Україну в ООС: у Дніпрі зник військовий. Фото і прикмети

2.1т
Читати матеріал російською

У Дніпрі розшукують зниклого військовослужбовця 39-річного Євгена Сенника, який брав активну участь в зоні ООС.

Останній раз чоловік виходив на зв'язок зі своєю матір'ю 19 лютого і повідомив, що знаходиться на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгенія ніхто не бачив, пише Дніпро оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим наголо.

У Дніпрі зник військовий

У Дніпрі зник військовий

Дніпро оперативний

Якщо ви знаєте, де зараз знаходиться Євген, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.

У Дніпрі зник військовий

У Дніпрі зник військовий

Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС зникла людина
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
5
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Да грохнули этого бугая. Усбагойтесь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я даже не сомневаюсь,сначала в тюрьму отъедаться,потом обмен и вот новоиспеченный "герой" как Сенцов
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини

Топпублікації

Топблоги