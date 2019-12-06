Захищали "русскій мір": на Дніпропетровщині посадили двох терористів "ДНР"

На Дніпропетровщині засудили двох терористів так званої "ДНР", які втекли на підконтрольну Україні територію.

Оперативники Служби безпеки встановили, що в 2015 році під дією російської пропаганди двоє жителів Дніпропетровської та Донецької областей вступили на військову службу за контрактом в "ДНР". Про це повідомили на сторінці Управління СБУ в Facebook.

На Дніпропетровщині посадили двох терористів "ДНР" Управління СБУ Дніпропетровської області в Facebook

Одному з бойовиків був виданий автомат Калашникова для чергування на передових позиціях в районі селища Старомихайловка Донецькій області. Інший був включений до складу танкового екіпажу як навідник в Петровському районі Донецька.

У 2016 році, втративши інтерес до військової служби, захисники "русского міра" втекли додому на підконтрольну українській владі територію. Довгий час вони ховалися по місцях проживання, а в 2018 році були затримані співробітниками СБУ.

Під час обшуків в квартирах бойовиків правоохоронці знайшли фото- та відеозаписи, які довели їх причетність до терористичної діяльності.

Зловмисники повністю визнали свою провину і дали свідчення про причетність інших бойовиків, в тому числі кадрових військових Російської Федерації.

Суд призначив їм покарання за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України у вигляді трьох років позбавлення волі.

На Дніпропетровщині посадили двох терористів "ДНР" Управління СБУ Дніпропетровської області в Facebook

На Дніпропетровщині посадили двох терористів "ДНР" Управління СБУ Дніпропетровської області в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що ватажок терористів в так званій "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович запропонував позбавити українську мову статусу державної на Донбасі. Він заявив про зміни в так звану "конституцію" терористів.

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