Загорілась на ходу: в Дніпрі сталася надзвичайна подія з вантажівкою

У Дніпрі 9 вересня на вулиці Передовій на ходу загорівся КамАЗ.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стала несправний провід. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі на ходу загорілася вантажівка Новини Мелітополя

Водієві вдалося покинути палаючу кабіну самостійно. Чоловік відразу ж почав гасити пожежу, проте вогонь тільки посилювався.

Через кілька хвилин на підмогу прибули патрульні. За допомогою вогнегасника поліцейські ліквідували пожежу в кабіні. Не проїхали повз і інші водії, які допомагали гасити вогонь водою.

У Дніпрі горіла вантажівка Інформатор

Повністю впоратися із загорянням вдалося ще до приїзду пожежників.

За словами водія, спочатку загорівся щиток приладів, після чого вогонь розповсюдився на кабіну.

У Дніпрі горіла вантажівка Інформатор

В результаті події ніхто не постраждав.

Деталі інциденту з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що В Дніпрі сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського зіткнулися Toyota, Chevrolet і Kia. В результаті аварії постраждала пасажирка однієї з іномарок.

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