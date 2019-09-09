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10 вересня • оновлено в 06:44
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Загорілась на ходу: в Дніпрі сталася надзвичайна подія з вантажівкою

1.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі 9 вересня на вулиці Передовій на ходу загорівся КамАЗ.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стала несправний провід. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі на ходу загорілася вантажівка

У Дніпрі на ходу загорілася вантажівка

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Розрізало навпіл: в Дніпрі чоловіка переїхав швидкісний поїзд

Водієві вдалося покинути палаючу кабіну самостійно. Чоловік відразу ж почав гасити пожежу, проте вогонь тільки посилювався.

Через кілька хвилин на підмогу прибули патрульні. За допомогою вогнегасника поліцейські ліквідували пожежу в кабіні. Не проїхали повз і інші водії, які допомагали гасити вогонь водою.

У Дніпрі горіла вантажівка

У Дніпрі горіла вантажівка

Інформатор

Повністю впоратися із загорянням вдалося ще до приїзду пожежників.

За словами водія, спочатку загорівся щиток приладів, після чого вогонь розповсюдився на кабіну.

У Дніпрі горіла вантажівка

У Дніпрі горіла вантажівка

Інформатор

В результаті події ніхто не постраждав.

Деталі інциденту з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що В Дніпрі сталася потрійна ДТП. На перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського зіткнулися Toyota, Chevrolet і Kia. В результаті аварії постраждала пасажирка однієї з іномарок.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа ДТП поліція
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