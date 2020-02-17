Загинув молодий водій: в Дніпрі авто на швидкості влетіло в стовп. Моторошні фото

У ніч на понеділок, 17 лютого, в Дніпрі на Набережній Заводській Toyota на швидкості влетіла в стовп. 24-річний водій загинув на місці.
Від удару передню частину автомобіля буквально знесло, передає Інформатор. Попередньо, хлопець не впорався з керуванням на повороті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
В результаті легковик розвернуло і винесло на узбіччя. У момент ДТП в салоні машини більше нікого не було. На місце прибули правоохоронці та родичі загиблого.
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
ДТП в Дніпрі на набережній
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою Audi, "тікаючи" від поліції, збив трьох пішоходів. Одна людина загинула, двох постраждалих, в тому числі і дитину, у важкому стані забрала швидка допомога.
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