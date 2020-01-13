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13 січня • оновлено в 16:13
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Загинула сім'я: у поліції розповіли деталі страшної ДТП під Дніпром

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Причиною смертельної ДТП 12 січня в селі Вишневому Дніпропетровської області стала слизька дорога. Водій позашляховика не впорався з керуванням і з'їхав у ставок.

Внаслідок аварії загинули дружина й чоловік 1983 року народження, їхня 14-річна дочка, а також жінка 1982 року народження. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ. Зараз поліція встановлює всі обставини ДТП.

Смертельна ДТП під Дніпром

Смертельна ДТП під Дніпром

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Вишневому Дніпропетровської області 12 січня автомобіль Toyota з чотирма пасажирами в салоні злетів у ставок і затонув. Врятуватися нікому не вдалося.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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