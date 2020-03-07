Загадково зниклого під Дніпром хлопця знайшли мертвим

У п'ятницю, 6 березня, під Дніпром знайшли тіло Артема Агєєва, якого шукали три місяці.

Три місяці тому - 10 грудня - за кілька кілометрів від Дніпра пропав Агєєв Артем Віталійович. Він вийшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя біля села Башмачка і пішов в невідомому напрямку, повідомляє Інформатор.

Через три дні чоловіка, схожого за прикметами на Артема, бачили в лісопосадці між трасою Дніпро-Запоріжжя та селом Морозівка. На наступний день на тому ж місці знайшли його курточку. З тих пір ніякої інформації про можливе місцезнаходження чоловіка не було.

Артем Агєєв Інформатор

Пошуки Артема Агєєва проходили по Дніпропетровській області і в сусідніх регіонах. Були залучені співробітники поліції, курсанти, волонтери, кінологи з собаками і десятки небайдужих жителів регіону.

Через 87 днів з моменту початку пошуків - 6 березня - знайдено чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, це тіло Артем Агєєва. Офіційної інформації щодо того, де і за яких обставин виявили тіло наразі немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 39-річного Андрія Костецького з міста Кривий Ріг. У жовтні минулого року чоловік пішов з дому в невідомому напрямку. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо.

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