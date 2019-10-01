Задушив власними руками: під Дніпром винесли вирок вбивці своєї дружини

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним 45-річного чоловіка, який, будучи в нетверезому стані, вбив власну дружину.
Обвинувачений отримав покарання у вигляді 10 років в'язниці. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
На Дніпропетровщині чоловік по-звірячому вбив дружину
Колаж
Відомо, що вбивство сталося в селі Шолохове в травні 2018 року. Під час розпивання алкоголю між співмешканцями виник конфлікт, в результаті якого зав'язалася бійка. Обурений чоловік схопив жінку за шию, тим самим завдавши їй несумісну з життям травму.
Своєї провини підсудний не визнавав, проте сторона звинувачення повністю довела причетність чоловіка до злочину.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки. 77-річний чоловік вистрілив з травматичного зброї собі в голову в міському парку. Трагедія трапилася вдень 28 вересня в Довгинцівському районі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся