Задушив і втопив: під Дніпром знайшли труп зниклої жінки. Відео з місця НП 18+

14-го липня тіло померлої виявили на околиці Новомосковська.

Поліцейські встановили, що до вбивства причетний її співмешканець. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі жорстоко вбили жінку колаж

Як зазначають у поліції, 33-річний чоловік уже мав судимість. Після скоєння злочину він залишив місто.

Як вдалося з'ясувати поліцейським, жінку задушили під час сварки, після чого її тіло прив'язали до бетонних блоків і втопили в озері.

Наступного дня чоловік продав автомобіль потерпілої, а її телефон заклав у ломбард.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі чоловік убив власну матір.

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