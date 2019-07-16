Задушив і скинув у колодязь: жителя Орлівщини судять за вбивство вагітної жінки

Новомосковська прокуратура направила до суду звинувачення відносно 24-річного жителя села Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області в убивстві вагітної співмешканки.

Жертва злочину перебувала на 9 місяці вагітності, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

24 канал

"В кінці квітня 2019 року житель с. Орловщина разом зі співмешканкою, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності, розпивали алкогольні напої в своєму будинку. На побутовому грунті між ними виникла сварка, під час якої чоловік штовхнув жінку на підлогу, а коли потерпіла почала чинити опір - задушив її", - сказано в ньому.

Після цього чоловік спробував приховати сліди злочину і скинув тіло в колодязь у дворі.

Судовий розгляд кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, триває.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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