Зачепили уламки: у Дніпрі рятують пораненого на фронті бійця. Фото

У Дніпрі медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова взялися за порятунок 28-річного бійця ООС.

Захисник отримав мінно-вибухову травму поблизу села Новозванівка. Потерпілому провели складну операцію, повідомив військовий хірург Олександр Марченко.

"Свідомість не втрачав, турбували шум у вухах, запаморочення і нудота. Руки, ноги працюють. Є поранення ока, струс головного мозку, множинні осколки м'яких тканин голови", – розповів Марченко.

У Дніпрі рятують бійця ООС Колаж

Як розповів лікар, перший етап лікування бійця вже позаду. Попереду його чекає відновлення зору і реабілітація.

"Осколок видалили. Віддаємо офтальмологам", – зазначив він.

У Дніпрі рятують бійця ООС Фото Олександра Марченка

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