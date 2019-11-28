Забив знайомого палицею: жителю Кривого Рогу загрожує 15 років в'язниці

Поліція затримала жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві знайомого.
Чоловікові загрожує 15 років в'язниці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Житель Кривого Рогу забив знайомого до смерті (ілюстрація)
ukraine-live.com
"Подія трапилася 27 листопада на одній з вулиць Покровського району. Після спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів дерев'яною палицею", – сказано в повідомленні.
Повідомляється, що від отриманих травм чоловік помер на місці.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Йому загрожує відповідальність за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Раніше OBOZREVATEL писав, що житель Арцизького району Одеської області вбив рідного брата, не поділивши з ним пульт від телевізора. Під час застілля між родичами розгорілася словесна перепалка, під час якої 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем в серце.
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