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29 листопада • оновлено в 11:18
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Світлана Коваленко

Забив знайомого палицею: жителю Кривого Рогу загрожує 15 років в'язниці

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Поліція затримала жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві знайомого.

Чоловікові загрожує 15 років в'язниці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Житель Кривого Рогу забив знайомого до смерті (ілюстрація)

Житель Кривого Рогу забив знайомого до смерті (ілюстрація)

ukraine-live.com

"Подія трапилася 27 листопада на одній з вулиць Покровського району. Після спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів дерев'яною палицею", – сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йому загрожує відповідальність за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що житель Арцизького району Одеської області вбив рідного брата, не поділивши з ним пульт від телевізора. Під час застілля між родичами розгорілася словесна перепалка, під час якої 46-річний чоловік вдарив молодшого брата ножем в серце.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
вбивство
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