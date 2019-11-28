Забив знайомого палицею: жителю Кривого Рогу загрожує 15 років в'язниці

Поліція затримала жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві знайомого.

Чоловікові загрожує 15 років в'язниці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Житель Кривого Рогу забив знайомого до смерті (ілюстрація) ukraine-live.com

"Подія трапилася 27 листопада на одній з вулиць Покровського району. Після спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів дерев'яною палицею", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що від отриманих травм чоловік помер на місці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йому загрожує відповідальність за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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