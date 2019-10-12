Забила ніжкою столу: під Дніпром сталося жахливе вбивство

В Синельниковому Дніпропетровської області 11 жовтня сталося вбивство в приватному будинку на вулиці Севастопольській.

69-річного чоловіка без ознак життя виявив після повернення додому його пасинок. Про це повідомляє Інформатор.

Під Дніпром жінка до смерті забила вітчима ОНТ

На місце події направили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що напередодні у загиблого виник конфлікт з падчіркою, який переріс в бійку. Чоловік впав на стіл, в результаті чого він зламався. Дівчина схопила ніжку і до смерті забила знесиленого родича.

На даний момент проводяться слідчі дії. Як стало відомо, головна підозрювана зізналася в скоєному.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі співробітники приватної служби охорони посеред білого дня напали на чоловіка. Його били не тільки по тілу, а й по голові. Перехожі вдавали, що не помічали того, що відбувається.

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