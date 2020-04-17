З полону терористів "Л/ДНР" врятували двох жителів Дніпропетровщини

Аліна Рашевська Події 12:05, 17.04.2020

У рамках обміну полоненими між Україною та "Л/ДНР" 16 квітня на батьківщину повернулися 20 українців.

Серед них є двоє жителів Кривого Рогу. Чоловіки перебували в руках терористів близько року, повідомляє "Українська правда".

Обмін полоненими
ТАСС

Один зі звільнених – 49-річний військовослужбовець 53-ї бригади Збройних сил України з Кривого Рогу Віктор Шайдов. У травні 2019 року він і ще семеро армійців випадково заїхали на непідконтрольні території на КАМАЗі поблизу Новотроїцького. Військові їхали в штаб на перевірку документів, зброї при собі не мали. Машина відхилилася від маршруту і потрапила на тимчасово окуповану територію, де всіх затримали терористи.

Спочатку полонених тримали в донецькому СІЗО. Шайдова – в підвальній камері. Незабаром почалися "судові засідання" і прозвучали "вироки". 28 грудня Віктор був переведений в колонію №32.

Віктор Шайда
Українська правда

Нещодавно в списку на звільнення з'явилося прізвище ще одного криворіжанина. 31-річний Вадим Сірик в лютому 2019 роки виїхав до Донецької області, де і зник. Як незабаром з'ясувалося, його затримали.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 16 квітня, відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Україною і російськими терористами "Л/ДНР", які орудують на Донбасі. У підсумку Україна повернула 20 своїх громадян, а на тимчасово окуповані території поїхали 14 осіб.

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Дніпро Події

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