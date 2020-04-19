З Дніпра відправили велику групу пожежних в Чорнобильську зону

У суботу, 18 квітня, рятувальники Дніпропетровщини відправились в Київську область для допомоги в гасінні лісової пожежі в Зоні відчуження.

У Зону відчуження вирушили 149 чоловік особового складу та 41 одиниця пожежно-рятувальної техніки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

"Сьогодні зведений загін Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області в складі 149 чоловік особового складу та 41 одиниці техніки відправився з 19-ї державної пожежно-рятувальної частини в Київську область для надання допомоги в гасінні лісової пожежі на території Зони безумовного відселення – Чорнобильської зони" , – написав Андрій Кульбач.

У Зону відчуження вирушила друга група рятувальників Дніпропетровщини Facebook/Андрій Кульбач

У Зону відчуження вирушила друга група рятувальників Дніпропетровщини Facebook/Андрій Кульбач

У Зону відчуження вирушила друга група рятувальників Дніпропетровщини Facebook/Андрій Кульбач

Також він повідомив, що ця подія є досить символічною, оскільки саме з цієї пожежної частини 24 червня 1986 року відбув зведений загін колишнього Управління пожежної охорони УМВС України в Дніпропетровській області в складі 204 чоловік особового складу для надання допомоги в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Раніше OBOZREVATEL писав, що рятувальники з Дніпропетровщини вирушили в Чорнобиль для ліквідації катастрофи. У зведеному загоні зібралися пожежні міст Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь та Синельникове – всього 32 людини.