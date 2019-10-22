З дітьми в салоні: в Дніпрі зловили п'яну пару за кермом

Близько півночі вівторка, 22 жовтня, поліція в Дніпрі зупинила автомобіль під керуванням п'яного водія.

У салоні знаходилася пара в стані алкогольного сп'яніння і двоє дітей, передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Поліція зупинила авто під керуванням п'яного водія і з дітьми в салоні Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

"Близько опівночі 22 жовтня екіпаж побачив в АНД районі автомобіль ЗАЗ, який мав механічні пошкодження. Поліцейські вирішили зупинити транспортний засіб для з'ясування обставин. В авто перебувало подружжя, а на задньому сидінні дві малолітні дитини – хлопчики чотирьох і шести років", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що чоловік і жінка мали явні ознаки сп'яніння, а в салоні лежали порожні пляшки від спиртних напоїв.

Водій відмовився пред'явити документи.

Надалі порушники почали сваритися, хуліганити, вибігати на дорогу і заважати поліцейським оформляти документи.

Патрульні доставили подружжя в відділення поліції Амур-Нижньодніпровського району і викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі перевірили стан дітей, повідомляється, що з ними все в порядку.

Водій авто відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння.

На нього склали протоколи за ст. 130 (керування авто в стані сп'яніння), ст. 185 (злісна непокора законним вимогам поліцейського), ст. 126 (водіння без відповідних документів) Кодексу про адміністративні правопорушення та за фактом невиконання батьківських обов'язків.

На жінку також складено протокол про невиконання батьківських обов'язків та за ст. 173 (хуліганські дії), ст. 185 (злісна непокора законним вимогам поліцейського) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Відомості про подію передали співробітникам ювенальної превенції.

В машині валялися пляшки з-під спиртного Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві чоловік в стані алкогольного сп'яніння з немовлям в автомобілі почав роз'їжджати вулицями міста. Правоохоронці отримали виклик від жінки, яка побачила, як чоловік з дитиною сів за кермо Volkswagen і поїхав.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!