Я буду пам'ятати вас: в Дніпрі школяр влаштував переполох, залишивши дивну записку. Фото

У п'ятницю, 6 грудня, 14-річний учень однієї зі шкіл Дніпра написав прощальну записку на дошці та зник. Дитина залишила свої речі в класі та вимкнула телефон.

На пошуки хлопчика одразу ж вирушили його батьки, однокласники, керівництво школи та десятки співробітників поліції. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі школяр залишив записку і пропав Інформатор

Через деякий час телефон зниклого з'явився в мережі. За допомогою пеленгатора правоохоронці змогли визначити район, де знаходиться дитина. Крім цього, за непідтвердженою інформацією, школяр виклав історію в Instagram, де в сльозах йшов вулицею біля річки.

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Хлопчика знайшли цілим і неушкодженим і доставили до районного відділу поліції. Причину свого вчинку дитина не пояснила. На даний момент з ним розмовляють правоохоронці.

Хлопчика знайшли біля річки Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в четвер, 5 грудня, через коротке замикання в щитовій виникла пожежа в ліцеї. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу навчального закладу евакуювали.

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