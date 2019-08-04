Введено карантин: під Дніпром в скотомогильнику знайдений небезпечний вірус

На території Піщанської територіальної громади у Дніпропетровській області мисливці знайшли незаконний скотомогильник, в якому було поховано тварин, хворих на африканську чуму свиней.

Дана ділянка визнана епізоотичним вогнищем, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Незаконне і небезпечне поховання виявили мисливці Facebook Alex Ilch

"2 серпня рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії Новомосковської РДА визнана епізоотичним вогнищем дільниця № 7 мисливських угідь, які розташовані на території Піщанської територіальної громади", – сказано в ньому.

Також група Пещаеской об'єднаної територіальної громади в Facebook з посиланням на користувача Олексія Ільчука (Alex Ilch) опублікувала повідомлення, що 1 серпня до поліцейських звернувся старший мисливець села Знаменівка і повідомив, що між селами Орловщина і Знаменівка знаходиться велика кількість прикопаних дорослих туш свиней.

Під час обстеження скотомогильника були виявлені 6 мертвих тварин.

Пізніше лабораторні дослідження взятих проб показали, що всі тварини були заражені АЧС.

Всі туші були зібрані і належним чином утилізовані.

Фахівці взяли необхідні проби Facebook Alex Ilch

Трупи тварин утилізували Facebook Alex Ilch

На території Піщанської ОТГ оголошений вогнище хвороби Facebook Alex Ilch

"У зв'язку із забезпеченням безпеки громадян, поліція цілодобово на даній території здійснює недопуск до інфікованої зоні і з неї сторонніх осіб або рух транспортних засобів. Сезон полювання на вказаній ділянці строго заборонений", – підкреслюють в поліції.

Зазначені обмеження будуть діяти до окремого розпорядження.

Також, згідно з фотокопіями рішення Новомосковської районної державної адміністрації, які були також опубліковані в Facebook, органи місцевого самоврядування повинні організувати облік поголів'я свиней, які перебувають в зоні захисту і спостереження і скласти список вже заражених, загиблих і ймовірно інфікованих тварин.

Ветеринарам доручено з'ясувати можливе джерело зараження.

На території Піщанської ОТГ оголошений вогнище хвороби Facebook Alex Ilch

Місцева влада розпорядилися вжити превентивних заходів Facebook Alex Ilch

Територія знаходиться під контролем компетентних служб Facebook Alex Ilch

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Марганці Дніпропетровської області зафіксували випадок захворювання на африканську чуму свиней.

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