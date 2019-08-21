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Втратив зуби: в Дніпрі мопедист потрапив під авто. Відео

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У Дніпрі 20 серпня водій мопеда потрапив під "Москвич".

ДТП трапилася на вулиці Марії Лисиченко приблизно о 21:00. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі мопедист потрапив під колеса легковика

У Дніпрі мопедист потрапив під колеса легковика

Информатор

Новини
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Відомо, що мопед рухався в сторону "Березинки". Намагаючись об'їхати маршрутку, водій двоколісного виїхав у лівий ряд, де в цей час їхав "Москвич". Мопедист не встиг загальмувати і потрапив під колеса авто.

Під час падіння чоловік отримав травму ноги, а також позбувся декількох зубів.

Чоловіка госпіталізували в міську лікарню №6.

Деталі події з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі обстріляли тролейбус. У момент обстрілу в салоні перебували пасажири. Зокрема, зловмисники декілька разів вистрілили в тролейбус, що прямував за маршрутом №9.

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Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія отримав травму
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