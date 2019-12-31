Втратив свідомість і не дихав: в Дніпрі сталася кривава ДТП. Фото

У Дніпрі 31 грудня на вулиці Калиновій автомобіль Opel збив чоловіка.
Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Дніпрі сталася кривава ДТП
Об'єктив
ДТП сталася близько опівночі. Водій легковика рухався в бік вулиці Янтарної. На проїжджу частину несподівано вибіг чоловік. Автомобіліст не встиг загальмувати і наїхав на пішохода.
У Дніпрі сталася кривава ДТП
інформатор
У Дніпрі сталася кривава ДТП
інформатор
Удар був такої сили, що пішохід знепритомнів і перестав дихати. Водій і очевидці надали йому першу медичну допомогу, після чого чоловік прийшов до тями. Постраждалого госпіталізували з серйозною травмою ноги. На проїжджій частині залишилися сліди крові.
В деталях того, що сталося, розбиралися правоохоронці.
У Дніпрі сталася кривава ДТП
інформатор
У Дніпрі сталася кривава ДТП
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася страшна НП з чоловіком. Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець.
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