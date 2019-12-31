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31 грудня • оновлено в 15:47
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Аліна Рашевська

Втратив свідомість і не дихав: в Дніпрі сталася кривава ДТП. Фото

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У Дніпрі 31 грудня на вулиці Калиновій автомобіль Opel збив чоловіка.

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася кривава ДТП

У Дніпрі сталася кривава ДТП

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ДТП сталася близько опівночі. Водій легковика рухався в бік вулиці Янтарної. На проїжджу частину несподівано вибіг чоловік. Автомобіліст не встиг загальмувати і наїхав на пішохода.

У Дніпрі сталася кривава ДТП

У Дніпрі сталася кривава ДТП

інформатор

У Дніпрі сталася кривава ДТП

У Дніпрі сталася кривава ДТП

інформатор

Удар був такої сили, що пішохід знепритомнів і перестав дихати. Водій і очевидці надали йому першу медичну допомогу, після чого чоловік прийшов до тями. Постраждалого госпіталізували з серйозною травмою ноги. На проїжджій частині залишилися сліди крові.

В деталях того, що сталося, розбиралися правоохоронці.

У Дніпрі сталася кривава ДТП

У Дніпрі сталася кривава ДТП

інформатор

У Дніпрі сталася кривава ДТП

У Дніпрі сталася кривава ДТП

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася страшна НП з чоловіком. Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія
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