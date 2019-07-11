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Втратив стопу: в Дніпрі рятують волонтера із зони ООС

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У Дніпрі в лікарні Мечникова рятують 23-річного волонтера.

Днями хлопець привіз захисникам медикаменти, повідомляє ТСН.

Волонтер вийшов із авто неподалік Новотроїцького Донецької області, зробив декілька кроків, як пролунав вибух. Ймовірно, хлопець наступив на міну.

Волонтер ООС

Волонтер ООС

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Новини
"Закрив собою побратимів": у лікарні помер боєць-герой ЗСУ

Зазначається, що пораненого терміново доставили в реанімацію обласної лікарні Дніпра, зараз його готують до операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі борються за життя тяжкопораненого бійця. У нього осколки в тілі й безліч переломів.

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Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО
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