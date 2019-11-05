Втік з розбитою головою: в Дніпрі сталася "п'яна" ДТП

У Дніпрі 4 листопада на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Mazda на повній швидкості влетів у стовп.
Аварія трапилася неподалік від зупинки "Юний технік" близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі сталася "п'яна" ДТП
інформатор
За словами очевидця, за кермом автомобіля перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним в салоні був пасажир, обом близько 35 років. В результаті зіткнення вони розбили голови і стікали кров'ю.
Свідок допоміг постраждалим обробити рани і порадив звернутися в поліцію, проте чоловіки залишили автомобіль і сховалися з місця аварії.
Деталі події з'ясовувала поліція. Є непідтверджена інформація, що машину викрали – правоохоронці перевіряють її.
У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп
інформатор
У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп
інформатор
У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль врізався в ліхтарний стовп і відлетів в дерево. Від удару машину розірвало на частини.
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