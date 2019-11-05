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5 листопада • оновлено в 08:28
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Втік з розбитою головою: в Дніпрі сталася "п'яна" ДТП

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У Дніпрі 4 листопада на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Mazda на повній швидкості влетів у стовп.

Аварія трапилася неподалік від зупинки "Юний технік" близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталася "п'яна" ДТП

У Дніпрі сталася "п'яна" ДТП

інформатор

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За словами очевидця, за кермом автомобіля перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним в салоні був пасажир, обом близько 35 років. В результаті зіткнення вони розбили голови і стікали кров'ю.

Свідок допоміг постраждалим обробити рани і порадив звернутися в поліцію, проте чоловіки залишили автомобіль і сховалися з місця аварії.

Деталі події з'ясовувала поліція. Є непідтверджена інформація, що машину викрали – правоохоронці перевіряють її.

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

інформатор

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

інформатор

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль врізався в ліхтарний стовп і відлетів в дерево. Від удару машину розірвало на частини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП авто
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