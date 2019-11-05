Втік з розбитою головою: в Дніпрі сталася "п'яна" ДТП

У Дніпрі 4 листопада на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Mazda на повній швидкості влетів у стовп.

Аварія трапилася неподалік від зупинки "Юний технік" близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталася "п'яна" ДТП інформатор

За словами очевидця, за кермом автомобіля перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Разом з ним в салоні був пасажир, обом близько 35 років. В результаті зіткнення вони розбили голови і стікали кров'ю.

Свідок допоміг постраждалим обробити рани і порадив звернутися в поліцію, проте чоловіки залишили автомобіль і сховалися з місця аварії.

Деталі події з'ясовувала поліція. Є непідтверджена інформація, що машину викрали – правоохоронці перевіряють її.

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп інформатор

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп інформатор

У Дніпрі автомобіль Mazda розбився об стовп інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Легковий автомобіль врізався в ліхтарний стовп і відлетів в дерево. Від удару машину розірвало на частини.

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