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7 січня • оновлено в 22:42
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Втік з-під арешту: під Дніпром зловили небезпечного злочинця з Херсона

2.6т
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У Нікополі Дніпропетровської області у вівторок, 7 січня, зловили жителя Херсона, який напередодні втік з-під домашнього арешту.

Раніше поліцейські отримали сигнал про те, що електронний браслет на підозрюваному був пошкоджений і не застали його вдома. Про це повідомили на сторінці Поліції Херсонської області в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Утікача всю ніч шукали правоохоронці і затримали на автовокзалі Нікополя. Чоловіка звинувачують у вбивстві свого 22-річного друга.

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Тепер в суді йому змінять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Херсонської області в Facebook

Поліція Херсонської області в Facebook

Підозрюваний у вбивстві

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області колишній в'язень роками тероризує рідну матір, регулярно б'ючи і залишаючи її без будь-яких засобів до існування.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Дуже смішно. Вбивця на домашньому арешті.
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