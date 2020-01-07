Втік з-під арешту: під Дніпром зловили небезпечного злочинця з Херсона

У Нікополі Дніпропетровської області у вівторок, 7 січня, зловили жителя Херсона, який напередодні втік з-під домашнього арешту.
Раніше поліцейські отримали сигнал про те, що електронний браслет на підозрюваному був пошкоджений і не застали його вдома. Про це повідомили на сторінці Поліції Херсонської області в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Утікача всю ніч шукали правоохоронці і затримали на автовокзалі Нікополя. Чоловіка звинувачують у вбивстві свого 22-річного друга.
Тепер в суді йому змінять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Поліція Херсонської області в Facebook
Підозрюваний у вбивстві
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області колишній в'язень роками тероризує рідну матір, регулярно б'ючи і залишаючи її без будь-яких засобів до існування.
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