Втекти не вдалося: в Кривому Розі в тюрму відправився засуджений за наругу над прапором України

Поліція в Дніпропетровській області затримала і відправила до в'язниці 38-річного чоловіка, який був засуджений за наругу над державним прапором.

Засуджений намагався втекти від правоохоронців, однак був затриманий 3 серпня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Злочинець проведе за гратами 3 роки Пресслужба поліції Дніпропетровської області

У поліції повідомляють, що у вересні 2017 року він у стані алкогольного сп'яніння зірвав прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, і кинув його на землю.

"Після скоєння злочину чоловікові призначили покарання, проте він став ховатися від судових органів. 3 серпня в рамах операції" Розшук "працівники сектору кримінальної поліції Довгинцівського ОП затримали розшукуваного злочинця", — сказано в повідомленні пресслужби.

Раніше суд визнав згадане особу винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу і засудив до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

Раніше повідомляв, що в Дніпрі 2 серпня двоє малолітніх дітей розгромили вуличну експозицію музею АТО.

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