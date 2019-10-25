Втекла від лікарів з побитою дитиною: в Дніпрі розшукують горе-матір

У Дніпрі розшукують жінку, яка спочатку звернулася до лікарів за допомогою для маленької дитини, а потім зникла разом з нею в невідомому напрямку.

Згідно з повідомленням в групі "Воронцовка. Правда. Каруни" в Facebook, жінка втекла, коли медики викликали поліцейських.

За словами автора повідомлення, жінка сама побила дитину.

У Дніпрі розшукують жінку, котра втекла з побитою дитиною Катенька Лапицкая в Facebook

"Розшукується жінка (локація: вул. Бажова, Каруни, Слобожанський проспект). Побила доньку (дівчинку приблизно 3 роки, у дитини була розбита голова, малятко в непритомному стані), викликала швидку, по приїзду швидка викликала поліцію, в результаті матуся схопила дитину яка була без свідомості і втекла", – пише користувачці Facebook.

Відзначається, що поліція продовжує пошуки жінки.

Згідно з інформацією видання "Інформатор", жінка звернулася до медиків 24 жовтня і була в неадекватному стані.

У дівчинки виявили гематому біля правого ока, також дитина скаржилася на головний біль.

Лікар повідомила, що дівчинці потрібна госпіталізація. У свою чергу мати забрала дитину, зайшла у двір по вул. Бажова, і після цього її не змогли знайти.

Опитування перехожих і сусідів не дало результату.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Апеляційний суд в Дніпрі відправив під арешт Анну Житник, підозрювану в знущаннях над рідною донькою і 3 прийомними дітьми. Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка оскаржила рішення суду першої інстанції про нічний домашній арешт для жінки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!