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Встромив ножа в ногу: в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

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У Кривому Розі конфлікт між чоловіками переріс у поножовщину.

45-річний чоловік смертельно поранив ножем свого знайомого. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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У Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

У Кривому Розі сталося жорстоке вбивство

protambov.ru

Інцидент стався в Довгинцівському районі міста 10-го серпня. Під час спільного розпиття алкоголю між знайомими виник конфлікт, в результаті якого зловмисник вдарив потерпілого ножем в ногу. Поранений чоловік пішов додому, де незабаром помер.

На даний момент правоохоронці проводять розслідування. Злочинця затримали, на даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік напав на жінку посеред вулиці. Інцидент стався в районі 12-го Кварталу. Зловмисник перебував в стані наркотичного сп'яніння.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство конфлікт чоловік
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