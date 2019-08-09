Всього за три хвилини! Під Дніпром банда зламала банкомат і підірвала офіс. фото

Банда невідомих влаштувала вибух в офісі сільського старости і пограбувала банкомат в селі Волоське Дніпропетровської області.
Пограбування сталося близько 2 години ночі, пише на своїй сторінці Facebook староста сіл Волоське, Ракшівка, Майорка і Червоний садок Андрій Пінчук.
Банда грабіжників банкоматів влаштувала
Facebook Андрія Пінчука
"Сьогодні о 2 ночі банда громив банкоматів розкрили ломом центральний вхід в будівлю Офісу старости, після чого банда невловимих підірвала банкомат. Вибуховою хвилею пошкодило вікна і міжкімнатні двері в будівлі", - сказано в його повідомленні.
Пінчук відзначив, що сигналізація спрацювала відразу і вже через 10 хвилин співробітники охоронної фірми були на місці події, однак грабіжники встигли укластися в 3 хвилини.
"Зловмисникам на всю операцію знадобилося не більше 3 хвилин", – підкреслив староста.
Банді вистачило трьох хвилин на пограбування
Facebook Андрія Пінчука
Вибухом в приміщенні вибило всі двері і вікна
Facebook Андрія Пінчука
Він додав, що не знає, яка саме сума була вкрадена, однак після пограбування Волоське залишилося без банкомата і терміналу.
Співробітники ПриватБанку забрали залишки обладнання.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ніч на 30 липня в Дніпрі невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Торговій.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram