Всі спостерігали мовчки: в Кам'янському дівчина зловила нахабних кишенькових злодіїв

У Кам'янському Дніпропетровської області 2 жовтня троє чоловіків пограбували пасажирку маршрутки №22Б.

Грабіжники скористалися тим, що транспортний засіб був переповнений, і витягли з кишені дівчини телефон. Про це розповіла потерпіла Ірина Гордіюк у Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ".

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"Стояла на останній сходинці, оскільки маршрутка була переповнена. В останній момент залізли три тіла, по-іншому я їх назвати не можу. Двоє завели гучну розмову про вихід із обігу 5-ти копійок, а третій заліз до кишені моїх штанів і витягнув телефон", – поділилася Гордіюк.

Дівчина одразу ж зреагувала і змусила злодіїв повернути вкрадене. Грабіжники кинули телефон на землю і вибігли з маршрутки на найближчій зупинці. Найбільше постраждалу засмутило те, що їй довелося захищати себе самостійно.

"Здивувала реакція людей: всі стояли мовчки і спостерігали, чим же закінчиться історія, типу нас це не стосується і нехай дівчинка розбирається сама. Куди дивляться правоохоронці – невідомо! Коли вкрали перший телефон, я звернулася до поліції, написала заяву, але мені сказали, що телефон недорогий і сенсу його шукати немає, а ще натякали, щоб я заплатила за те, що його будуть шукати", – зазначила Ірина Гордіюк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дитина стала жертвою грабіжника. Невідомий напав на неї в під'їзді і насильно відібрав телефон.

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