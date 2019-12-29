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29 грудня • оновлено в 19:34
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Все заволокло димом: з ТЦ Дніпра терміново евакуювали людей. фото

1.4т
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У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на проспекті Гагаріна в торговому центрі "Літо" сталося загоряння.

За попередньою інформацією, люди були евакуйовані до моменту приїзду на місце рятувальників. Про це повідомив Інформатор.

Попередньо, на першому поверсі будівлі в туалеті під стелею сталося коротке замикання. В результаті цього почала тліти проводка, і приміщення заповнилося димом, -

За інформацією від співробітників ГСЧС, загоряння вдалося ліквідувати ще до приїзду бригади.

Займання в ТЦ Дніпра

Займання в ТЦ Дніпра

інформатор

Займання в ТЦ Дніпра

Займання в ТЦ Дніпра

інформатор

Займання в ТЦ Дніпра

Займання в ТЦ Дніпра

інформатор

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Крім рятувальників на місце також прибули поліцейські і медики, але їх допомога не знадобилася. В результаті події ніхто не постраждав. Точну причину загоряння встановлять поліцейські.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Перемоги згоріла Mazda. Рятувальникам вдалося запобігти загорянню інших автомобілів.

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Україна Дніпро
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