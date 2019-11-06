У Дніпрі хлопець прострілив голову студентці: стала відома несподівана причина

Стала відомо, що насправді відбувалося в гуртожитку в Дніпрі, коли 5 листопада хлопець вистрілив в голову 17-річній дівчині, а потім спробував накласти на себе руки.

Подія трапилася в "кімнаті очікування" біля душу в підвалі будівлі. У той момент, коли до місця НП підійшов хлопець, в черзі сиділи три дівчини та спілкувалися між собою. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

ПП в гуртожитку ДНУ: хлопець вистрілив в голову дівчині Інформатор

Студент другого курсу на ім'я Віталій проходив повз кімнату в душ і почув, що вони сміються.

"Сказав, щоб не сміялися, інакше вб'є їх. Дівчатка сприйняли це як жарт і сиділи далі, розмовляли про своє і сміялися. А він відразу зайшов в чоловічу душову", - розповіли журналісту OBOZREVATEL.

У гуртожитку припускають, що хлопець не збирався купатися в душі, а йшов туди, щоб накласти на себе руки. Він був одягнений, взутий, а в руках тримав якийсь конверт.

"Потім цей хлопець вийшов, сказав їм "я тебе попереджав". І вистрілив".

Раніше OBOZREVATEL писав, що дівчина, якій в гуртожитку ДНУ в Дніпрі хлопець вистрілив в голову, знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної дитячої лікарні. Куля потрапила дівчині в скроню.

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