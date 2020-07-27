Врятував онуку ціною свого життя: в Кривому Розі потонув літній чоловік

У неділю, 26 липня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в річці втопився 65-річний чоловік.

Подія трапилася близько 17:00 в Центрально-Міському районі біля Гданцівської греблі. За словами очевидців, чоловік ціною власного життя врятував онуку і не дав їй піти під воду, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час відпочинку люди почули крики жінки і побачили, як у воді борсається дитина і літній чоловік. Очевидцям стало зрозуміло, що вони тонуть, тому їм на допомогу кинувся хлопець.

У Кривому Розі потонув літній чоловіки. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі потонув літній чоловіки. Фото "Перший міський"

Він зачепив за шию дитину і витягнув її на берег. Поки школярку витягали з води, її 65-річний дідусь зник і більше на поверхню не виплив.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та водолази. Через деякий час тіло загиблого дістали з води.

У Кривому Розі потонув літній чоловіки. Фото "Перший міський"

У Кривому Розі потонув літній чоловіки. Фото "Перший міський"

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