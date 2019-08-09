У Кривому Розі Дніпропетровської області п'яний батько не стежить за власною дочкою.

За словами очевидиці Ксенії Тарасової, дівчинка знаходиться в огидному стані (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Сьогодні (8 серпня - ред.) близько 16:30, на Невського 6, картина наступна: п'яний батько лежить на землі без свідомості, поруч дочка 8-9 років сидить і плаче, намагаючись привезти батька до тями. Була викликана швидка, яка приїхала і поїхала, сказавши, що вони таким не займаються. Викликали поліцію, благо приїхала за 3 хвилини. на той час батько прийшов в себе (чоловіки нашатирним спиртом відкачали, залишки алкоголю вилили)", – написала очевидиця в Facebook.

Скріншот Facebook Ксенії Тарасової

Вона зазначила, що дитина відмовлялась йти з батьком:

"Чоловік прийшов до тями і почав хапати дитину, вона притискалася до мене і кричала, що з ним нікуди не піде. Чоловік почав замахуватися на мене руками, бо я сказала, що нікуди вони не підуть до приїзду поліції", – розповіла дівчина.

Дівчинка страждає від питущого батька Мail.kz

Як стверджує очевидиця, маленька дівчинка виглядала дуже недоглянутою:

"Дівчинка в огидному стані! Брудна, воші по голові бігають, видно неозброєним оком!", – підкреслила Ксенія.

Вона додала, що соціальні служби на даний інцидент ніяк не реагують:

"Я зажадала викликати соціальну службу, тому що дитину неможливо було відпустити з таким "батьком". Поліція довго щось вирішувала, я сказала, що не піду, поки вони не вирішать питання. Почала фотографувати їх і машину, тут справа заворушилася, вони подзвонили адекватній тітці цієї дівчинки, щоб вона її забрала. Тітка приїхала і забрала дитину з горе-батьком", – зазначила дівчина.

Тепер небайдужа очевидиця просить підказати, до кого можна звернутися, щоб сім'ю перевірили і дівчинка більше не страждала.

У соцмережі люди обурені поведінкою горе-батька і бурхливо висловлюють свою думку:

"Скот, а не батько", "Я звичайно перепрошую, але навіщо взагалі було пити, якщо ти з дитиною, яка різниця розрахував чи ні, це як напитися треба було, щоб впасти і заснути, знаючи, що ти з дитиною", "Краще в дитбудинок, ніж з такими батьками. Там хоч погодують і помиють, і в чисту постіль покладуть спати ", – пишуть користувачі.

Скріншот Facebook Ксенії Тарасової

Скріншот Facebook Ксенії Тарасової

Скріншот Facebook Ксенії Тарасової

Маленька дівчинка Facebook Ксенії Тарасової

П'яний батько Facebook Ксенії Тарасової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі серед білого дня невідомий напав на дитину.

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