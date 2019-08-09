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"Воші по голові бігають": в Кривому Розі дівчинка страждає через питущого батька. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області п'яний батько не стежить за власною дочкою.

За словами очевидиці Ксенії Тарасової, дівчинка знаходиться в огидному стані (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Сьогодні (8 серпня - ред.) близько 16:30, на Невського 6, картина наступна: п'яний батько лежить на землі без свідомості, поруч дочка 8-9 років сидить і плаче, намагаючись привезти батька до тями. Була викликана швидка, яка приїхала і поїхала, сказавши, що вони таким не займаються. Викликали поліцію, благо приїхала за 3 хвилини. на той час батько прийшов в себе (чоловіки нашатирним спиртом відкачали, залишки алкоголю вилили)", – написала очевидиця в Facebook.

Скріншот

Скріншот

Facebook Ксенії Тарасової

Вона зазначила, що дитина відмовлялась йти з батьком:

"Чоловік прийшов до тями і почав хапати дитину, вона притискалася до мене і кричала, що з ним нікуди не піде. Чоловік почав замахуватися на мене руками, бо я сказала, що нікуди вони не підуть до приїзду поліції", – розповіла дівчина.

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Дівчинка страждає від питущого батька

Дівчинка страждає від питущого батька

Мail.kz

Як стверджує очевидиця, маленька дівчинка виглядала дуже недоглянутою:

"Дівчинка в огидному стані! Брудна, воші по голові бігають, видно неозброєним оком!", – підкреслила Ксенія.

Вона додала, що соціальні служби на даний інцидент ніяк не реагують:

"Я зажадала викликати соціальну службу, тому що дитину неможливо було відпустити з таким "батьком". Поліція довго щось вирішувала, я сказала, що не піду, поки вони не вирішать питання. Почала фотографувати їх і машину, тут справа заворушилася, вони подзвонили адекватній тітці цієї дівчинки, щоб вона її забрала. Тітка приїхала і забрала дитину з горе-батьком", – зазначила дівчина.

Тепер небайдужа очевидиця просить підказати, до кого можна звернутися, щоб сім'ю перевірили і дівчинка більше не страждала.

У соцмережі люди обурені поведінкою горе-батька і бурхливо висловлюють свою думку:

"Скот, а не батько", "Я звичайно перепрошую, але навіщо взагалі було пити, якщо ти з дитиною, яка різниця розрахував чи ні, це як напитися треба було, щоб впасти і заснути, знаючи, що ти з дитиною", "Краще в дитбудинок, ніж з такими батьками. Там хоч погодують і помиють, і в чисту постіль покладуть спати ", – пишуть користувачі.

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Скріншот

Скріншот

Facebook Ксенії Тарасової

Скріншот

Скріншот

Facebook Ксенії Тарасової

Скріншот

Скріншот

Facebook Ксенії Тарасової

Маленька дівчинка

Маленька дівчинка

Facebook Ксенії Тарасової

П'яний батько

П'яний батько

Facebook Ксенії Тарасової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі серед білого дня невідомий напав на дитину.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
дитина
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