Вогонь заблокував вихід: під Дніпром рятувальники винесли з пожежі чотирьох осіб

У Кам'янському Дніпропетровської області 3 січня на вулиці Михайла Грушевського сталася пожежа у квартирі в п'ятиповерховому житловому будинку.
У вогняній пастці опинилися чотири людини. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Пожежа в Кам'янському
Новини Севастополя
Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 5:22. На місце події направили чергову бригаду рятувальників. Після прибуття співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Під час ліквідації пожежі було врятовано чотири людини - господарі квартири і сусіди. Двох постраждалих направили в Кам'янську міську лікарню швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
Вогонь знищив балкон, домашні речі та меблі. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м. Ліквідація загоряння зайняла практично годину.
Пожежа в Кам'янському
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Кам'янському
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
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