Вогонь заблокував вихід: під Дніпром рятувальники винесли з пожежі чотирьох осіб

У Кам'янському Дніпропетровської області 3 січня на вулиці Михайла Грушевського сталася пожежа у квартирі в п'ятиповерховому житловому будинку.

У вогняній пастці опинилися чотири людини. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа в Кам'янському Новини Севастополя

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 5:22. На місце події направили чергову бригаду рятувальників. Після прибуття співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі було врятовано чотири людини - господарі квартири і сусіди. Двох постраждалих направили в Кам'янську міську лікарню швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.

Вогонь знищив балкон, домашні речі та меблі. Загальна площа пожежі склала 20 кв. м. Ліквідація загоряння зайняла практично годину.

Пожежа в Кам'янському ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Кам'янському ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали. За неправдиве повідомлення про мінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram