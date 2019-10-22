Водія завалило бетоном: під Дніпром сталася смертельна ДТП. Фото

На 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжя 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу.

В результаті ДТП загинув водій, який опинився під завалами бетону. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром сталася смертельна ДТП ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До Служби порятунку "101" про аварію повідомили близько 18:04. На місце інциденту виїхало чергове відділення 58-ї пожежно-рятувальної частини.

Після приїзду рятувальники виявили, що водій Skoda не впорався з керуванням і в'їхав в бетонну стелу. Частина конструкції обвалилася на автомобіль. В результаті загинув 44-річний водій. Тіло загиблого з-під завалів діставали рятувальники.

У деталі події розбиралися правоохоронці.

На Дніпропетровщині водій загинув під завалами бетону ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині водій загинув під завалами бетону ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині водій загинув під завалами бетону ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі масово горіли автомобілі. Вночі 21 жовтня вщент згоріли чотири автомобілі на вулиці Бориса Кротова. Пожежа трапилася в гаражному кооперативі "Колос 3".

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