Водія вирізали з авто: в Дніпрі легковик влетів у МАЗ

У Дніпрі 28 листопада на Криворізькому шосе зіткнулися МАЗ і два Citroen.

В аварії серйозно постраждав водій одного з легковиків. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

Відомо, що водій синього Citroen, який рухався по вулиці Гебріна, на перехресті не надав пріоритет у русі вантажівці і влетів у неї на повній швидкості. Удар прийшовся на водійську сторону. Після зіткнення на мокрій дорозі обидва транспортні засоби почало крутити. У такий спосіб вантажівка "зачепила" ще й білий Citroen, що їхав у бік міста.

Водія синього Citroen затиснуло в салоні. З понівеченого автомобіля його вирізали рятувальники. Із затьмареною свідомістю потерпілого доставили до лікарні імені Мечникова. Медики оцінили його стан як тяжкий.

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

Зараз на цій ділянці серйозно ускладнено рух транспорту. Перекриті обидві смуги руху в бік міста, тому іншим автомобілям доводиться об'їжджати місце аварії по зустрічній.

На місці аварії працюють патрульний екіпаж і слідчий з ДТП. Всі деталі події з'ясовуються.

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

У Дніпрі на Криворізькому шосе зіткнулися три автомобілі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 26 листопада на перетині вулиць Чернишевського і Гоголя водій Daewoo збив молоду дівчину на пішохідному переході. Потерпіла пережила дві зупинки серця і впала в кому третього ступеня.

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