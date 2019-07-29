Водія вирізали: в Новомосковську сталося жахливе ДТП. Фото

У Новомосковську Дніпропетровської області водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням і врізався в опору рекламного щита.

ДТП сталося в неділю, 28 липня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Новомосковську машина врізалася в стовп Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Відзначається, що рятувальники отримали повідомлення о 18:00.

Співробітники ДСНС, що прибули на місце події, встановили, що водій затиснутий всередині автомобіля.

Водій Opel Vectra не впорався з керуванням Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали конструкції машини і деблокували потерпілого.

Чоловік був госпіталізований в травматологічне відділення Новомосковської центральної районної лікарні.

Потерпілого госпіталізовано Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

До рятувальних робіт було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця рятувальної техніки.

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