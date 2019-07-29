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Водія вирізали: в Новомосковську сталося жахливе ДТП. Фото

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У Новомосковську Дніпропетровської області водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням і врізався в опору рекламного щита.

ДТП сталося в неділю, 28 липня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Новомосковську машина врізалася в стовп

У Новомосковську машина врізалася в стовп

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Відзначається, що рятувальники отримали повідомлення о 18:00.

Співробітники ДСНС, що прибули на місце події, встановили, що водій затиснутий всередині автомобіля.

Водій Opel Vectra не впорався з керуванням

Водій Opel Vectra не впорався з керуванням

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Новини
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Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали конструкції машини і деблокували потерпілого.

Чоловік був госпіталізований в травматологічне відділення Новомосковської центральної районної лікарні.

Потерпілого госпіталізовано

Потерпілого госпіталізовано

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

До рятувальних робіт було залучено 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомобіль збив дівчину на "зебрі".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП ГосЧС
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