Водія вирізали болгаркою: під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими

У Кривому Розі Дніпропетровської області 16 листопада сталося зіткнення автомобілів ЗАЗ-11055, Geely MK і вантажівки Mercedes-Benz Atego.
ДТП сталася в Покровському районі на вулиці Едуарда Фукса. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку "101" близько 13:40. За викликом одразу ж направили чергових рятувальників.
В результаті зіткнення водія "ЗАЗ 11055" затиснуло між сидінням і дошкою приладів автомобіля. За допомогою болгарки рятувальники розрізали корпус легковика та вилучили чоловіка. 28-річного потерпілого передали медикам для госпіталізації в другу міську лікарню.
Всі деталі того, що сталося, з'ясовували співробітники правоохоронних органів.
Під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінку переїхав автомобіль. Пішохід вибігла на проїжджу частину, незважаючи на відсутність дозволяючого сигналу. Водій автомобіля не встиг загальмувати, в результаті чого сталося зіткнення.
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