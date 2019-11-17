Водія вирізали болгаркою: під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими

У Кривому Розі Дніпропетровської області 16 листопада сталося зіткнення автомобілів ЗАЗ-11055, Geely MK і вантажівки Mercedes-Benz Atego.

ДТП сталася в Покровському районі на вулиці Едуарда Фукса. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку "101" близько 13:40. За викликом одразу ж направили чергових рятувальників.

В результаті зіткнення водія "ЗАЗ 11055" затиснуло між сидінням і дошкою приладів автомобіля. За допомогою болгарки рятувальники розрізали корпус легковика та вилучили чоловіка. 28-річного потерпілого передали медикам для госпіталізації в другу міську лікарню.

Всі деталі того, що сталося, з'ясовували співробітники правоохоронних органів.

Під Дніпром сталася жорстка ДТП з постраждалими ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінку переїхав автомобіль. Пішохід вибігла на проїжджу частину, незважаючи на відсутність дозволяючого сигналу. Водій автомобіля не встиг загальмувати, в результаті чого сталося зіткнення.

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