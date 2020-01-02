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2 січня • оновлено в 08:54
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Карина Бондаренко

Водій рятував собаку: в Дніпрі перекинулась Toyota Prado. Відео

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У четвер, 2 січня, в Дніпрі на вулиці Криворізькій перекинулася Toyota Prado.

Водій намагався уникнути наїзду на собаку, яка вибігла на дорогу, і не впорався з керуванням. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті машина вилетіла на узбіччя і перекинулася на дах. У ДТП ніхто не постраждав.

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Аварія сталася близько 1:00 ночі. Toyota їхала зі сторони вулиці Робочої в сторону проспекту Металургів.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області в новорічну ніч жорстоко побили медиків швидкої допомоги.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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