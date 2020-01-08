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8 січня • оновлено в 14:47
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Водій був п'яний? З'явилися деталі смертельної ДТП у Нікополі

1.6т
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В результаті потрійного ДТП у Нікополі Дніпропетровської області загинула одна людина, ще 12 отримали травми.

На момент аварії в автобусі перебувало близько 30 пасажирів. Про це повідомили на сайті Національної поліції у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці встановили, що спочатку відбулося зіткнення легкових автомобілів, після чого "Chevrolet" влетів у автобус.

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Під Дніпром автобус із людьми потрапив у смертельну ДТП. Фото і відео

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

В результаті аварії загинув пасажир "Daewoo Nexia". Також у лікарню доправлені водій і 9 пасажирів автобуса "Ікарус", водій "Chevrolet" і "Daewoo".

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

За інформацією видання Інформатор, один із водіїв легковиків перебував у стані алкогольного сп'яніння. Всі три транспортні засоби рухалися в одному напрямку.

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

ДТП у Нікополі

ДТП у Нікополі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 8 січня, автомобіль "Таврія" на великій швидкості влетів під фуру. ДТП трапилася на вулиці Данила Галицького у Дніпрі.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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