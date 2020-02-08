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9 лютого • оновлено в 03:09
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Ігор Кравченко

Вода заливає вулиці: в Дніпрі сталася масштабна НП. Фото

1.4т
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У суботу, 8 лютого, жителі кількох вулиць на Лівому березі Дніпра можуть залишитися без води через аварію на мережі водопостачання на вулиці Софії Ковалевської.

Аварія сталася рано вранці - близько 7.00. За словами місцевих жителів, в районі будинку № 67 на вулиці Софії Ковалевської з колектора почала текти вода. Про це повідомив Інформатор.

Протягом півгодини її накопичилося стільки, що вода почала заливати перехрестя вулиць Калиновій та Образцова. Комунальники відреагували швидко і найближчим часом прорив обіцяють усунути. У деяких будинках через аварію почалися перебої з водою.

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Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Інформатор

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Інформатор

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова

Інформатор

За інформацією "Дніпро оперативний", в результаті аварії зупинена підкачка і знижено тиск холодної води на верхніх поверхах будинків по вулиці Калиновій, починаючи з будинку № 84 і підряд до № 116 по парній стороні. Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 10:00 до 16:00 на кількох вулицях не буде водопостачання. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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