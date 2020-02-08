Вода заливає вулиці: в Дніпрі сталася масштабна НП. Фото

У суботу, 8 лютого, жителі кількох вулиць на Лівому березі Дніпра можуть залишитися без води через аварію на мережі водопостачання на вулиці Софії Ковалевської.

Аварія сталася рано вранці - близько 7.00. За словами місцевих жителів, в районі будинку № 67 на вулиці Софії Ковалевської з колектора почала текти вода. Про це повідомив Інформатор.

Протягом півгодини її накопичилося стільки, що вода почала заливати перехрестя вулиць Калиновій та Образцова. Комунальники відреагували швидко і найближчим часом прорив обіцяють усунути. У деяких будинках через аварію почалися перебої з водою.

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова Інформатор

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова Інформатор

Вода залила перехрестя вулиць Калиновій та Образцова Інформатор

За інформацією "Дніпро оперативний", в результаті аварії зупинена підкачка і знижено тиск холодної води на верхніх поверхах будинків по вулиці Калиновій, починаючи з будинку № 84 і підряд до № 116 по парній стороні. Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 10:00 до 16:00 на кількох вулицях не буде водопостачання. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт.

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