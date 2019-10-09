Вночі в Дніпрі загорілася лікарня: подробиці

У ніч на середу, 9 жовтня, в міській клінічній лікарні №9 у Дніпрі сталася пожежа.
Рятувальники отримали повідомлення про подію близько 2:35, написав начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач на своїй сторінці в Facebook.
У Дніпрі сталася пожежа в лікарні №9 (ілюстрація)
sud.ua
" Нічна пожежа переполошила лікарню. О 2:35 нам повідомили, що зайнялося на проспекті Мануйлівський, Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня №9", – повідомив Кульбач.
Пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули на місце події, з'ясували, що горить шафа з документацією в приймальному відділенні на першому поверсі. Вогонь охопив 3 кв. метра.
О 3:09 рятувальникам вдалося загасити пожежу.
Через сильне задимлення з другого поверху лікарні довелося евакуювати 19 пацієнтів, їх тимчасово розмістили у відділенні патології вагітності.
Кульбач, зазначив, що в результаті події ніхто не постраждав.
У Дніпрі сталася пожежа в лікарні №9
Facebook Андрій Кульбач
У Дніпрі сталася пожежа в лікарні №9
Facebook Андрій Кульбач
У Дніпрі сталася пожежа в лікарні №9
Facebook Андрій Кульбач
Раніше OBOZREVATEL писав, що на житловому масиві Тополь в Дніпрі спалахнула пожежа на третьому поверсі школи №52. Займання сталося в кабінеті хімії в ніч на 8 жовтня.
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