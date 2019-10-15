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15 жовтня • оновлено в 07:48
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Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

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У Дніпрі автомобіль Kia не помітив сміттєві баки на проїжджій частині і влетів в них. В результаті зіткнення контейнери лопнули, а машина перекинулася.

Вміст пластикових баків розкидало на цілу смугу. Інцидент стався на вулиці Княгині Ольги ввечері 14 жовтня, повідомляє Інформатор.

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Водій в аварії не постраждав. Правоохоронці почали встановлювати деталі ДТП.

У Дніпрі Kia влетів в сміттєві баки і перекинувся

У Дніпрі Kia влетів в сміттєві баки і перекинувся

колаж

Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

Інформатор

Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

Інформатор

Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

Інформатор

Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ чоловік намагався покінчити життя самогубством у власній квартирі. Він порізав собі вени на лівій руці, а також погрожував викинутися з 9 поверху.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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