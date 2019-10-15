Влетів в смітник і перекинувся: в Дніпрі сталося "брудне" ДТП. Відео

У Дніпрі автомобіль Kia не помітив сміттєві баки на проїжджій частині і влетів в них. В результаті зіткнення контейнери лопнули, а машина перекинулася.

Вміст пластикових баків розкидало на цілу смугу. Інцидент стався на вулиці Княгині Ольги ввечері 14 жовтня, повідомляє Інформатор.

Водій в аварії не постраждав. Правоохоронці почали встановлювати деталі ДТП.

У Дніпрі Kia влетів в сміттєві баки і перекинувся колаж

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ чоловік намагався покінчити життя самогубством у власній квартирі. Він порізав собі вени на лівій руці, а також погрожував викинутися з 9 поверху.

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