Влаштував погоню з копами: у Дніпрі затримали відомого блогера. Опубліковані фото

У Дніпрі в середу, 25 вересня, поліція затримала водія, який перевищив швидкість на автомобілі, номери кузова якого не відповідали номеру реєстрації транспортного засобу.

Порушником виявився блогер Віталій Санжаков, відомий під ніком Vitos, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Підозрюваного затримали недалеко від перетину проспектів Хмельницького і Пилипа Орлика. Як розповіли свідки, водій проїхав досить великий маршрут, перш ніж правоохоронці його наздогнали.

Фото з місця інциденту Інформатор

За неперевіреною інформацією, у блогера знайшли газовий балончик, заборонений для використання цивільним особам.

Під час розбірок водій поскаржився на погане самопочуття, тому його відвели в автомобіль швидкої допомоги для обстеження. Пізніше чоловіка госпіталізували, з яким діагнозом – поки невідомо.

Місце події оточили "небайдужі громадяни", чим створили утруднення руху на проїжджій частині.

Фото з місця інциденту Інформатор

Відзначимо, Віталій Санжаков відомий у Дніпрі тим, що відстоює права водіїв, знімаючи на відео правопорушення поліції.

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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